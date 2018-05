VIDEO. 20.000 Limburgers verzamelen 49 ton zwerfvuil op 2 dagen

Om het welles-nietesspelletje over het aandeel van plastic en blik in het zwerfvuil langs onze wegen te stoppen, heeft Limburg.net een telling georganiseerd. Op 20 en 21 april trokken 20.000 vrijwilligers de straat op om zwerfvuil op te ruimen. Plastic flessen en blikjes maken 43 procent uit van het totale volume afval. Voor Limburg.net is het nog een argument pro statiegeld. Bekijk in deze video hoe de vrijwilligers gedurende twee dagen voor propere Limburgse bermen zorgden.