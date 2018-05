Kim Clijsters keert terug naar Roland Garros - als lid van “expertenteam”

Kim Clijsters zal tijdens Roland Garros (27 mei - 10 juni) deel uitmaken van het “expertenteam” van Eurosport. De Limburgse ex-nummer 1 van de wereld zal co-commentaar leveren bij de Engelstalige uitzendingen en analyses maken voor de omkaderingsprogramma’s, zo maakte de sportzender donderdag bekend.

“Ik ben heel blij op Roland Garros samen te werken met Eurosport. Ik kijk er naar uit om mijn eigen inzichten te geven over wat er nodig is om succesvol te zijn op gravel. Mijn twee finales in Parijs zullen hier zeker bij helpen!”, zegt Clijsters, die in 2001 op Roland Garros een memorabele finale verloor van Jennifer Capriati (1-6, 6-4, 12-10) en in 2003 op Justine Henin (6-0, 6-4) botste.

“Hoewel niets de spanning van zelf te spelen kan vervangen, is het analyseren van het toernooi voor een zender als Eurosport sowieso een heel mooie ‘next best thing’. Ik kijk er vooral naar uit om samen te werken met enkele van de allergrootsten van het spelletje zoals Mats (Wilander), John (McEnroe), Chrissie Evert en Boris Becker. Het wordt een fantastisch toernooi op één van de beste locaties in het mondiale tennis”, aldus Clijsters.