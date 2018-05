Yates toont eerste teken van zwakte, Dumoulin maakt bijna halve minuut goed op roze trui

De eerste Alpenrit was eindelijk een prooi voor de vroege vluchters. Een kopgroep van twaalf, zonder Belgen, kreeg een vrijgeleide van het peloton, op de slotklim naar Prato Nevoso toonde de jonge Duitser Maximilian Schachmann zich de beste. Het houdt maar niet op voor Quick Step Floors dat intussen aan 36 overwinningen zit.

Een groot deel van het peloton startte in Abbiategrasso, stadje in de Povlakte, met gemengde gevoelens in de achttiende Giro-etappe. Op zich viel die nog best mee, met een colletje van vierde categorie en een aankomst in het skistation van Prato Nevoso. De mannen met de dikke benen zouden er weliswaar niet aan te pas komen met een slotklim van net geen veertien kilometer op brede wegen en een gemiddelde stijgingspercentage van 6,9%. Alleen op iets minder dan drie kilometer van het spandoek ging dat even naar 9%, met een veel genadiger vervolg van 5,2% richting finish. Dat zouden ze met zijn alleen wel verteren, maar het was wel een voorbode van twee moordende Alpentochten.

Vrije baan voor 12 vluchters

De renners lieten het sowieso niet aan hun hart komen. Na luttele kilometers waren ze er al met zijn tienen vandoor: Davide Ballerini en Mattia Cattaneo (Androni), Christoph Pfingsten (Bora), Ruben Plaza (Israel), Vyatchelsav Kuznetsov (Katusha), Jos van Emden (Lotto NL), Boy van Poppel (Trek), Marco Marcato (UAE), rode lantaarn Giuseppe Fonzi en Alex Turrin (Wilier). Een voorsprong van 20’’ kon voor het peloton nog net, maar niet méér. Tot het Quick Step-duo Maximilian Schachmann-Michael Mörkov de oversteek maakte en de gelederen blijkbaar geen zin hadden in nog eens zo’n razende etappe als woensdag. Tijdens het eerste wedstrijduur werden er sowieso 48,7 kilometer doorgejaagd.

Education First probeerde er nog even de schwung in te houden in de achtervolging maar gaf het snel op. De voorsprong van de twaalf koplopers schoot meteen de hoogte in: 9’20’’ na 50 kilometer, 12’41’’ vijftien kilometer verder. Rozetruidrager Simon Yates hoefde zich niet nerveus te maken. Met zijn 27ste plaats op 38’06’’ van de rozetruidrager was Schachmann de hoogst gerangschikte in het klassement. Vandaar dat een gezapig tempo op kop van het peloton ruimschoots volstond voor de manschappen van Mitchelton-Scott. Wie ging voor de ritwinst moest het zelf doen. Of had maar mee moeten zijn. Vandaar dat het boni zoetjesaan bleef stijgen, tot 14’58’’ bij de tweede tussensprint, op 26 kilometer van de streep. Uiteindelijk werd dat een vol kwartier, dik zestien minuten. Het was ondertussen al lang duidelijk dat de daglaureaat niet meer in het peloton moest worden gezocht.

Schachmann schenkt Lefevere vijfde ritzege

Op twintig kilometer van het einde, met de voet van de slotklim naar Prato Nevoso stilaan in zicht, verstoorde Boy van Poppel de harmonie voorin met een scherpe uitval. De Nederlander – broer van Lotto NL-sprinter Danny – begon te klauteren met een minieme voorsprong op zijn voormalige gezellen, die hem al snel weer te pakken hadden en achter lieten. Na twee vergeefse pogingen van Plaza, was het de beurt aan Cattaneo om te versnellen, met nog 7 kilometer te gaan. Hij kreeg Schachmannn, Pfingsten en een taaie Plaza mee. Drie uitvallen van Schachmann later bleef op goed twee kilometer van de finish alleen nog Cattaneo in het zog van de Duitser. Omdat de twee mekaar naarstig beloerden kon veteraan Plaza (38) terug aansluiten. Meer dan een tweede stek leverde het hem niet op, want Schachmann toonde zich in de laatste hectometers onaantastbaar. Ritwinst nummer vijf meteen voor het team van manager Patrick Lefevere, naast het kwartet van Viviani.

Achter de rug van de leiders ging Poels op zes kilometer van het einde vooruit rijden. Kopman Froome ging er niet meteen op in. Hij wachtte tot een uitval van Dumoulin was gecounterd door leider Yates en Pozzovivo. Met zijn demarrage op anderhalve kilometer van de streep bracht Froome de rozetruidrager echter behoorlijk in de problemen. Yates plooide en incasseerde op de streep een achterstand van 28’’, waardoor hij in het klassement nog 28’’ over hield op Dumoulin. Is het dan toch nog niet gedaan?

Uitslag:

1. Maximilian Schachmann (Dui/QST) in 4u55:42 (gem. 39,77 km/u)

2. Rubén Plaza (Spa/ICA) op 0:10

3. Mattia Cattaneo (Ita/ANS) 0:16

4. Christoph Pfingsten (Dui/BOH) 01:10

5. Marco Marcato (Ita/UAD) 01:26

6. Michael Morkov (Den/QST) 01:36

7. Vyacheslav Kuznetsov (Rus/TKA) 01:52

8. Jos van Emden (Ned/TLJ) 03:22

9. Alex Turrin (Ita/WIL) 03:29

10. Davide Ballerini (Ita/ANS) 05:09

Stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 3058,4 km in 75u06:24 (gem. 40,72 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:28

3. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 02:43

4. Chris Froome (GBr/SKY) 03:22

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 04:24

6. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 04:54

7. Rohan Dennis (Aus/BMC) 05:09

8. Pello Bilbao (Spa/AST) 05:54

9. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 05:59

10. Patrick Konrad (Oos/BOH) 07:05