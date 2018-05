Vanaf vrijdag hebt u het recht om vergeten te worden: dit verandert er door de nieuwe privacyregels

Brussel - Vrijdag 25 mei gaat in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming – met een Engels letterwoord GDPR – van kracht: nieuwe regels rond het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Ondanks de lange aanlooptijd blijkt er rond de privacywetgeving nog altijd veel onzekerheid te heersen. We zetten enkele zekerheden op een rijtje.

Rond de General Data Protection Regulation (GDPR) die in heel de EU in werking treedt, was er recent nogal wat paniekerige berichtgeving. Bedrijven maar ook overheden vinden hun weg niet in de complexiteit ...