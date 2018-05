Vier oude bekenden opgenomen in Servische WK-voorselectie, Obradovic (Anderlecht) ontbreekt

Brussel -

De Servische bondscoach Mladen Krstajic heeft een voorselectie met 27 spelers bekendgemaakt voor het WK in Rusland. Daarbij verkoos hij enkele talenten boven meer ervaren spelers, die teleurstelden in de voorbije oefeninterlands. Onder anderen Ivan Obradovic (RSC Anderlecht) is er niet bij. Uros Spajic, die recent Anderlecht verliet voor Krasnodar, mag wel nog hopen op WK-deelname.