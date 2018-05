Losgekomen putdeksel verstoort F1-sessie Monaco: Stoffel Vandoorne achtste

De tweed oefensessie voor de GP van Monaco werd even stilgelegd door een putdeksel dat los was gekomen. Uiteindelijk waren Ricciardo en Verstappen opnieuw bovenaan terug te vinden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de achtste tijd.

Voorafgaand aan de tweede oefensessie bracht Prins Albert van Monaco een bezoek aan 'thuisrijder' Charles Leclerc van het Sauber F1 team. Een mooi ruggensteuntje voor Leclerc en Sauber.

De tweede oefensessie ging vervolgens onder droge omstandigheden van start maar dat was geen garantie om de sessie vlot te laten verlopen. Amper 23 minuten ver in de sessie kregen we immers plots een 'rode vlag' en werd de sessie onderbroken.

De oorzaak van de rode vlag was best pijnlijk te noemen. Er was immers putdeksel losgekomen en dat euvel moest uiteraard eerst opgelost worden. Je wil immers niet dat een F1-bolide het putdeksel de lucht in doet vliegen, wat een levensgevaarlijke situatie zou zijn. Het is trouwens niet de eerste keer dat een losgekomen putdeksel voor problemen zorgt in Monaco, daarom dat er normaal zeer streng op gecontroleerd wordt dat de putdeksels goed vastgemaakt zijn.

Na een onderbreking van ongeveer een kwartier kon de sessie hervat worden en scheurden de F1-bolides opnieuw doorheen de straten van Monaco. De vele gasten rondom het circuit en op de jachten hadden ondertussen kunnen genieten van een hapje en drankje.

Even later was een aanrijding tussen Max Verstappen en Romain Grosjean in de Loews-hairpin. Verstappen maakte plaats voor teamgenoot Ricciardo, Grosjean volgde maar daarbij was er contact tussen de Fransman en de Nederlander. De voorvleugel van Verstappen raakte beschadigd maar verder viel de schade best mee.

Uiteindelijk was Daniel Ricciardo aan het einde van de sessie opnieuw de snelste. De Australiër was twee tiende sneller dan Verstappen, waarmee Red Bull opnieuw met beide wagens helemaal bovenaan stond.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de uitstekende achtste tijd en was daarmee een fractie sneller dan teamgenoot Fernando Alonso. Het laat het beste vermoeden voor de kwalificatie zaterdag.

1. D. Ricciardo Red Bull 01:11.841 33

2. M. Verstappen Red Bull 01:12.035 41

3. S. Vettel Ferrari 01:12.413 42

4. L. Hamilton Mercedes 01:12.536 34

5. K. Räikkönen Ferrari 01:12.543 36

6. V. Bottas Mercedes 01:12.642 38

7. N. Hulkenberg Renault 01:13.047 30

8. S. Vandoorne McLaren 01:13.077 40

9. F. Alonso McLaren 01:13.115 42

10. C. Sainz Jr. Renault 01:13.200 34

11. B. Hartley Toro Rosso 01:13.222 47

12. S. Pérez Force India 01:13.370 39

13. E. Ocon Force India 01:13.382 47

14. P. Gasly Toro Rosso 01:13.410 32

15. S. Sirotkin Williams 01:13.547 44

16. K. Magnussen Haas 01:13.572 41

17. C. Leclerc Sauber 01:13.575 45

18. R. Grosjean Haas 01:13.763 37

19. L. Stroll Williams 01:14.011 34

20. M. Ericsson Sauber 01:14.173 46

