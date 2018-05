Tot dertig maanden cel voor internationale dievenbende die Limburgse rusthuizen viseerde

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft donderdag vier leden van een internationale dievenbende veroordeeld tot celstraffen tot dertig maanden. Zij opereerden vanuit Düsseldorf en viseerden in ons land onder meer rusthuizen in Vlaams-Brabant en Limburg.

Het viertal kwam in november en december 2017 vanuit Duitsland naar ons land afgezakt voor een reeks diefstallen. Ze hadden het onder meer gemunt op rustoorden in Tienen en Zonhoven. Het gezelschap viseerde ook particuliere woningen in Oud-Heverlee, Waterloo en Glabbeek.

Op 4 december 2017 werden ze op één dag tot driemaal toe op heterdaad betrapt. In het rusthuis in Tienen probeerden ze het verplegend personeel te verschalken door voor te wenden dat ze op zoek waren naar een ziekenhuis. Ze gebruikten daarbij gebarentaal. In de late namiddag werd hun voertuig onderschept in Oud-Heverlee. Door het ANPR-systeem werd de auto gelinkt aan verschillende feiten. Een gsm bleek afkomstig van een winkeldiefstal in Waterloo. Een van de beklaagden gaf toe dat ze eerder gsm’s ter waarde van 3.265 euro in Duitsland hadden verkocht voor 900 euro.

Uit internationale politiesamenwerking is gebleken dat het viertal vanuit Duitsland actief was in België, Frankrijk, Nederland en Spanje. Laurentiu-Valentin B., Cristian M. en David C. werden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden. Stan G. kreeg een jaar cel.