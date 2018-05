Finale Champions League 2020 vindt plaats in Istanboel

De finale van de Champions League zal in 2020 in het Atatürk Olympisch Stadion in de Turkse grootstad Istanboel plaatsvinden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA donderdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Het Atatürk Olympisch Stadion ontving eerder al een finale van het Kampioenenbal. In 2005 pakte Liverpool toen de titel na een erg spectaculaire partij tegen AC Milan. De Italianen leidden met 3-0 aan de rust, maar Liverpool kwam terug tot 3-3 en won alsnog na strafschoppen.

Istanbul kreeg de voorkeur boven het Estádio da Luz in Lissabon, de thuishaven van Benfica. Daar pakte in 2014 Real Madrid nog de beker na een zege tegen stadgenoot Atlético.

Dit jaar gaat de CL-finale door in het Olimpiejsky-stadion in Kiev. Titelverdediger Real Madrid en Liverpool bekampen elkaar daar zaterdag. Volgend jaar gaat de eindstrijd door in Wanda Metropolitano, de nieuwe thuishaven van Atlético Madrid.

De UEFA wees donderdag ook de finale van de Europa League in 2020 toe. Die vindt plaats in het Stadion Energa Gdansk in de gelijknamige Poolse stad. De Euopese supercup verhuist dan weer naar het Estádio do Dragão in Porto. In de Austria Arena in de Weense hoofdstad Oostenrijk vechten de twee finalisten van de Champions League bij de vrouwen om de trofee.