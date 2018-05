Bisnummer Greipel in Baloise Belgium Tour: Duitser wint ook in Knokke-Heist

De tweede etappe in de Baloise Belgium Tour is gewonnen door Andre Greipel van Lotto-Soudal. Hij spurtte op De Wandelaar in Knokke-Heist beduidend sneller dan de rest van het peloton. Voor de 35-jarige Duitser was het zijn tweede opeenvolgende ritzege. Uiteraard verstevigt hij zijn leidersplaats.

Andre Greipel heeft met overmacht de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Op de Zeedijk van Knokke-Heist spurtte hij sneller dan de Nederlander Wouter Wippert, Tim Merlier, Timothy Dupont en Bryan Cocquard. Voor Greipel was het zijn tweede opeenvolgende ritzege. Uiteraard blijft hij leider in het algemeen klassement. “Maar het was wel op een leegloper”, vertelde de dagwinnaar achteraf. “Het is ook dankzij de ploeg dat ik hier vandaag kan winnen. De jongens hebben weer perfect werk afgeleverd.”

Ook Marc Sergeant zag zijn poulain winnen. Greipel wil graag een contract voor twee jaren, het team twijfelt nog. “Andre is meer dan zomaar een pion voor deze ploeg”, aldus Sergeant. “Voor wie hem al had afgeschreven: hij komt terug uit blessure en wint al meteen twee keer in de Vierdaagse van Duinkerke en nu wint hij ook al voor de tweede keer. Hij heeft alvast zijn onderhandelingspositie verstevigd. Maar André is geen moeilijke jongen. We geraken er wel uit.”

De geschiedenis van de etappe werd snel geschreven. Vijf renners kozen voor de vroege vluchten zongen het uit tot het ingaan van de laatste lokale ronde. De wind zorgde nog wel voor enkele scheuren in het peloton maar de echte sprinters lieten zich niet uit de wielen rijden. Marcel Sieberg en Jasper De Buyst zorgden voor de perfecte leadout, Greipel deed de rest. De concurrentie stierf aan zijn wiel.

Morgen staat een individuele tijdrit van nauwelijks tien kilometer op het programma. Of Greipel vrijdagmiddag ook in de blauwe leiderstrui rondrijdt? Greipel (monkelend): “Van een truck kan je geen Ferrari maken maar wel een Lamborghini.”