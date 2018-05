Deze bieren zijn de hit van de zomer: “Maar drink ze niet als gewone pintjes”

Onlangs een terrasje gedaan? Dan is de kans groot dat u iemand Kasteelbier Rouge of Cherry Chouffe heeft zien drinken. Ondanks het feit dat kriekbieren nog altijd een nicheproduct zijn in de bierwereld, doen beide biertjes het tegenwoordig heel erg goed, zo bevestigt de sector. “Het zijn ideale zomerdrankjes, die niet alleen meer vrouwen aanspreken”, zegt onze bierkenner André Peeters. Maar toch let je ook maar beter goed op. “Want met een alcoholpercentage van liefst 8 procent zijn ze veel zwaarder dan normale kriekbieren.”