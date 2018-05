Trump annuleert historische ontmoeting met Kim Jong-un

Amerikaans president Donald Trump heeft de ontmoeting met Noord-Koreaans leider Kim Jong-un geannuleerd. Die historische ontmoeting had normaal gezien op 12 juni moeten plaatshebben.

“Ik keek echt uit naar onze ontmoeting in Singapore”, zegt Trump in een brief gericht aan Kim Jong-un. “Maar jammer genoeg, uitgaande van de boosheid en openlijke vijandigheid in jullie recente statement, acht ik het niet meer gepast, op dit moment, om deze lang geplande meeting te laten doorgaan.”

“Je hebt het over jullie nucleaire mogelijkheden, maar die van ons zijn zo groots en krachtig dat ik bid tot God dat ze nooit zullen moeten gebruikt worden”, staat er verder nog in de brief.

“Ik had het gevoel dat er een goede dialoog werd opgestart tussen u en mij, en uiteindelijk is die dialoog al wat telt. Ik kijk er heel hard naar uit u te ontmoeten, op een dag. In tussentijd wil ik u bedanken voor het vrijlaten van de gijzelaars die nu thuis zijn bij hun families. Dat was een mooi gebaar dat sterk werd geapprecieerd.”

Trump zegt verder ook nog in de brief dat Kim Jong-un hem altijd mag bellen of schrijven als die nog iets te melden heeft over die ‘belangrijke bijeenkomst’. “De wereld en Noord-Korea specifiek heeft een belangrijke kans gemist op blijvende vrede en voorspoed. Deze gemiste kans is een zeer triest moment in de geschiedenis.”

Beledigingen?

De topontmoeting had moeten plaatsvinden in Singapore. De beslissing om die uiteindelijk af te zeggen zou het gevolg zijn van beledigingen van Noord-Korea aan het adres van Mike Pence, de vicepresident van de VS. Pence had maandag in een interview met Fox News gezegd dat Noord-Korea zou kunnen eindigen als Libië als het geen deal zou sluiten met de VS (in 2011 viel het regime van dictator Moammar Kadhafi, nadat hij in 2003 onder Amerikaanse druk stopte met zijn kernprogramma. Enkele jaren later, in 2011, werd zijn regime omvergeworpen door door de VS gesteunde rebellen die de dictator vermoordden, red.)

Noord-Korea verweet de VS de voorbije dagen ‘onwettig en beledigend gedrag’. “Of de Verenigde Staten ons in de vergaderzaal treffen of ons in een nucleaire confrontatie ontmoeten, zal helemaal afhangen van de beslissing en de houding van de Verenigde Staten”, had Noord-Koreaans viceminister van Buitenlandse Zaken gezegd.

Eerder had ook Noord-Korea zelf al gedreigd met het annuleren van de bijeenkomst, nadat de VS en Zuid-Korea gezamenlijke militaire oefeningen had uitgevoerd.