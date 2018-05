Voormalige Anderlechtspeler beledigt Hadise

De Vlaams-Turkse diva Hadise (32) heeft het aan de internetstok met de Turkse voetballer Serhat Akin (36), die ooit nog bij Anderlecht speelde. “Toen ik haar de eerste keer ontmoette, had ze groezelig haar. En toen ze haar mond opendeed, leek ze wel een Arabisch paard”, mijmerde Serhat sociaal-mediaal.

Hadise laat niet met zichzelf, haar kapsel of paarden sollen: “Normaal reageer ik niet op zulke praatjes. Maar in tijden waarin vrouwen lijden onder geweld moet ik mijn stem verheffen. Ik vind het erg dat ik zulke dingen moet lezen. Ik snap deze persoon niet en heb medelijden met zijn vrouw en kinderen. Ik ben beschaamd in zijn plaats.”

De Molse zangeres heeft een rechtszaak aangespannen en vraagt een morele schadevergoeding van maar liefst 1 (één) Turkse lira (0,18 euro). Zo, dat zal wel even slikken zijn voor die profvoetballer!