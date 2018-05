Unizo Kinrooi organiseert infosessie Influencers

Kinrooi - Op woensdag 23 mei organiseerde Unizo Kinrooi een infosessie 'Influencers'. Influencers traint en inspireert ondernemers als leider tot het voeren van een 'impactvolle, resultaatgerichte communicatie' met je omgeving.

“Dankzij het Influencers Algoritme krijgt een ondernemer nieuwe inzichten in de eigen gedragsstijl en wordt daardoor geïnspireerd om te groeien. Het resultaat is dat je op een natuurlijke wijze de taal van de ander spreekt, waardoor er een betere samenwerking in het persoonlijke alsook zakelijke leven zal voortvloeien”, aldus Jean Loyens van Influencers. Na afloop konden de 30 ondernemers nog genieten van een hapje en een glaasje in het mooie kader van Botel in Ophoven.