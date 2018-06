Drie fouten die je maakt als je je swimwear online shopt

Vakantieplannen? Tijd om te investeren in een gloednieuwe bikini of badpak. Geen tijd om alle winkels af te schuimen? Dit zijn de drie meest gemaakte fouten als je swimwear online koopt!

Je kiest het foute model

Wanneer je online shopt, heb je natuurlijk niet de luxe van pashokjes en professioneel advies. Kijk daarom of de swimwear in kwestie écht bij je figuur past. Vergelijk je online winkelmandje met modellen die al in je kleerkast hangen en waarvan je weet dat ze je staan. Nog niet helemaal zeker? Pas gelijkaardige modellen in fysieke winkels. Tip: blader altijd eens door het online lookbook, zo krijg je een beter idee van hoe een bikini of badpak écht zit. Of neem een kijkje op het Instagram-account van het merk zelf: wie weet posten ze wel foto's van hun eigen klanten.

Je koopt de foute maat

Een van de grootste fouten die je kan maken tijdens het online shoppen, is het onvoldoende checken van de matentabel! Maten kunnen per merk erg verschillen dus je doet er altijd goed aan om eerst nog even je maten op te nemen en de matentabel te raadplegen.

Je borstomtrek bepaal je door de omtrek van je borstkas op het breedste punt te meten (dwars over je tepellijn). Dit doe je door het meetlint over je borst te bewegen en zo te kijken waar het breedste punt zich bevindt. Je taille meet je een tweetal centimeter boven je navel. Je heupomtrek bepaal je door het breedste punt van je heupen te meten (net boven je kruis).

Ben je van plan om een bikini te kopen? Let er dan zeker op dat je de maat van het slipje en de top apart kunt selecteren. Alleen zo ben je zeker dat het echt past.

Je weet niet of je kunt retourneren

Ondergoed, bikini's en badpakken mogen omwille van hygiënische redenen vaak niet geretourneerd worden. Andere winkels laten het dan weer wel toe op voorwaarde dat de hygiënische strip en de prijskaartkes nog aanwezig zijn.

Wil je het 'retourrisico' beperken dan kun je best toch op voorhand gaan passen in een fysieke winkel. Misschien hebben ze niet exact hetzelfde exemplaar, maar wel een ander model van hetzelfde merk. Door verschillende modellen te passen, krijg je bovendien een goed beeld van hoe elastisch de stof is, hoe de maten uitvallen en, niet onbelangrijk, hoe comfortabel het model is.