Campagnecaravan Leuvens kandidaat-burgemeester zwaar beschadigd na brand, vuur aangestoken

De campagnecaravan van de Leuvense kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) is woensdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het parket laat weten dat er kwaad opzet in het spel is.

Parys werd donderdagochtend omstreeks 4 uur uit zijn bed gebeld. “Men vertelde me dat er iets belangrijk gebeurd was”, vertelt Lorin. “Al viel het nogal mee toen bleek dat het gebrand had aan mijn campagnecaravan. Het had erger gekund.”

Volgens de eerste vaststellingen ter plaatse is de brand aangestoken. “Er zijn blijkbaar brandversnellers gespoten over de caravan, waarop het vuur is aangestoken”, luidt het. Naar het motief van de dader heeft Parys het raden. “Wie het ook is, dit moet stoppen. Er is een rode lijn overschreden. Dit geeft alleen maar aan dat de argumenten blijkbaar op zijn. In een rechtstaat discussieer je op basis van ideeën, heb je een debat,een dialoog en probeer je naar elkaar te luisteren. In een prachtige stad als Leuven kunnen we beter dan agressie te plegen. Dit is absoluut onaanvaardbaar.”

Recent werd de N-VA nog belaagd tijdens de fietstocht van de 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker en op de Gay Pride, waar de vereniging Ex Aecquo voor de praalwagen ging liggen uit protest tegen de aanwezigheid van N-VA-leden.