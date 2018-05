Genk en Antwerpen voeren strijd tegen mensenhandel op

Genk - Hoe kunnen overheden en gerecht effectief optreden tegen seksuele en economische uitbuiting en mensenhandel? Deelnemers uit binnen- en buitenland bogen zich donderdag in Genk over die kwestie tijdens ‘Confine’, een seminarie dat kadert in de zogenaamde ‘bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit’. Dat is een aanpak naar Nederlands model, waarmee ook Antwerpen en Genk al enkele jaren bezig zijn.

‘Confine’ is een tweejarige project en een samenwerking tussen de steden Antwerpen en Genk, KULeuven en RIEC Brabant-Zeeland (Nederland). Het project focust op seksuele en economische uitbuiting in sectoren zoals de handcarwashes en de erotische massagesalons, en voert zo de strijd tegen de mensenhandel op.

Zo kan een lokaal bestuur aan beeldvorming en handhaving doen om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel nestelt. “De strijd tegen mensenhandel is een strijd tegen de schrijnende verhalen van mensonterende werkomstandigheden en seksuele uitbuiting die erachter schuilgaan,” aldus Antwerps schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA).

In Limburg en Antwerpen werden midden 2017 al twee ARIEC’s - Arrondissementele Informatie en Expertise Centra - opgericht. Die proeftuinprojecten moeten gemeenten en hun burgemeesters ondersteunen met advies en beeldvorming rond georganiseerde criminaliteit. In Genk en in Limburg vonden al enkele flexacties plaats, waarbij onder meer een 35-tal PV’s werd opgesteld.