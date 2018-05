Waarom je beter geen glitters draagt op festivals

De voorbije jaren schilderden festivalgangers zich naar hartenlust vol met glitters, maar deze populaire beautytrend blijkt een schaduwkantje te hebben. Glitters bevatten immers microplastics, die, eens ze in het milieu terechtkomen, moeilijk opnieuw verwijderd kunnen worden. "Hoewel de microplastics uit glitters slechts in beperkte mate bijdragen tot mogelijke verontreiniging, kunnen we ze gewoon best vermijden," zegt Ronny Blust, professor in de ecologische toxicologie van de Universiteit Antwerpen.

In Groot-Brittannië hebben de organisaties van tweeënzestig muziekfestivals beslist om tegen 2021 alle vormen van wegwerpplastiek van hun festivalweides te bannen. Ook glitters ...