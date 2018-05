Bondscoach Mestdagh maakt preselectie van 20 speelsters voor WK basket bekend

Brussel - Philip Mestdagh heeft donderdag een preselectie van twintig speelsters bekendgemaakt voor het WK basketbal (22-30 september) in het Spaanse Tenerife. Dat communiceerde de Belgische basketbalbond.

Het is voor ons land een eerste deelname ooit aan een WK basketbal (zowel voor mannen als vrouwen). De Belgian Cats, vorig jaar in Praag bronzenmedaillewinnaar op het EK, kunnen rekenen op sterspeelsters Emma Meesseman en Ann Wauters. Meesseman gaf speciaal om zich voor te bereiden op het WK forfait voor het WNBA-seizoen komende zomer. Sofie Hendrickx ontbreekt in de selectie. De Antwerpse zette eind maart een punt achter haar internationale carrière.

De Cats, die momenteel met 15 speelsters trainen in Kortrijk, vertrekken op 29 mei naar China waar ze begin juni drie vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen de Chinese vrouwen.

In augustus en september zijn nog zes vriendschappelijke duels voorzien in België. Tussendoor trekt het team naar Spanje. In Valencia wordt nog een voorbereidingstoernooi gespeeld met als tegenstanders Spanje, Letland en Frankrijk.

België zit op het WK in poule C, met verder Spanje, Japan en Puerto Rico.

Preselectie:

Julie Allemand (Lyon ASVEL/Fra), Marjorie Carpréaux (Castors Braine), Antonia Delaere (Castors Braine), Lore Devos (Colorado State University/VSt), Serena-Lynn Geldof (Miami/VSt), Manon Grzesinski (Castors Braine), Kyara Linskens (Nymburk/Tsj), Jalessea Maes (Luik Panthers), Becky Massey (Sint-Katelijne-Waver), Billie Massey (Sint-Katelijne-Waver), Emma Meesseman (Ekaterinenburg/Rus), Hanne Mestdagh (Namen), Kim Mestdagh (Salamanca/Spa), Heleen Nauwelaers (Mondeville/Fra), Sofia Ouahabi (Sint-Katelijne-Waver), Jana Raman (Kangoeroes), Laure Resimont (Sint-Katelijne-Waver), Julie Vanloo (Lyon ASVEL/Fra), Marie Vervaet (Sint-Katelijne-Waver), Ann Wauters (Yakin Dogü/Tur).

Programma:

1 juni: China-België (in Zhangjiagang)

3 juni: China-België (in Yangzhong)

5 juni: China-België (in Peking)

25 augustus: België-Griekenland (in Wevelgem)

26 augustus: België-Griekenland (in Charleroi)

31 augustus-2 september: Vierlandentoernooi in Valencia (Spanje) met Spanje, Letland en Frankrijk

31 augustus: Spanje-België (21u00)

7 september: België-Turkije (in Antwerpen)

8 september: België-Turkije (in Verviers-Pepinster)

14 september: België-Argentinië (in Natoye)

16 september: België-Argentinië (in Kortrijk)