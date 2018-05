Red Bull F1 team domineert in Monaco, Stoffel Vandoorne vijftiende

Het Red Bull F1 team heeft de eerste oefensessie voor de GP van Monaco gedomineerd, beide wagens eindigden bovenaan met Ricciardo op één en Verstappen op twee. Stoffel Vandoorne reed de vijftiende tijd.

Cloud cover moving in over the streets of Monte Carlo... ???#F1 ???? #MonacoGP pic.twitter.com/sgGQmxpBGo — Formula 1 (@F1) May 24, 2018

De heren F1-piloten mogen in Monaco altijd een dagje eerder de baan op, Monaco is immers de enige grand prix op de kalender waarbij de eerste twee oefensessies op donderdag in plaats van op vrijdag worden verreden. Na uren oefenen in de simulator kon het echte werk vandaag dus beginnen.

Op het stratencircuit van Monaco stelt bandenleverancier Pirelli voor de allereerste keer dit seizoen de 'hypersoft' ter beschikking, een bandencompound die nog meer grip biedt dan de 'ultrasoft' van vorig jaar en vooral op een stratencircuit zoals Monaco erg van pas komt. De rest van het jaar wordt er immers niet geracet in Monaco, waardoor het voor de rijders steeds zoeken is naar grip.

Wanneer we in de Formule 1 over grip spreken dan is dat uiteraard niet alleen de banden maar ook de aerodynamica. In Monaco wordt er bijvoorbeeld met een veel 'grotere' achtervleugel gereden, simpelweg omdat topsnelheid op het stratencircuit veel minder belangrijk is maar grip des te meer, of hoe Red Bull Racing het zegt ...

Maar over naar de actie, en die is er altijd in Monaco. De teams sturen de rijders immers zoveel mogelijk de baan op in hun zoektocht naar een ideale setup en ook naar de limiet. Dat er soms over de limiet, en tegen de vangrails, werd gegaan, dat bewees Sirotkin.

The yellow flags briefly make an appearance ??



Sergey Sirotkin returns to the pits with a puncture after touching the wall#F1 ???? #MonacoGP pic.twitter.com/u95xA1IcGh — Formula 1 (@F1) May 24, 2018

In de zoektocht naar grip en de limiet hoeft het echter niet altijd fataal af te lopen, al zien we Max Verstappen zich hier wel spectaculair verremmen.

A big lock up for Verstappen at the first corner ??



He remains top for now with a 1:12.280#F1 ???? #MonacoGP pic.twitter.com/ZQfWv9Zgp1 — Formula 1 (@F1) May 24, 2018

Voor Fernando Alonso, de teamgenoot van Stoffel Vandoorne, was het zijn eerste deelname aan de GP van Monaco in twee jaar. Vorig jaar skipte Alonso de race om te kunnen deelnemen aan de Indy 500. Vandaag was alvast geen blij weerzien, Alonso kon amper rijden door een remprobleem op zijn wagen.

Just five laps on the board for Fernando Alonso



Not ideal for his first Monaco weekend in two years ??#F1 ???? #MonacoGP pic.twitter.com/3qo7tK06oz — Formula 1 (@F1) May 24, 2018

Met nog tien minuten op de klok slaagde de Spanjaard erin om opnieuw de baan op te gaan. De Spanjaard slaagde er nog in om van de laatste plaats naar de zeventiende plaats op te klimmen maar meer zat er niet in. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de vijftiende tijd.

Through the tunnel. Grip is improving now as the track starts to evolve. #FP1 #MonacoGP pic.twitter.com/qdoByaIljP — McLaren (@McLarenF1) May 24, 2018

Zoals verwacht presteert Red Bull Racing erg sterk in Monaco. Tijdens de eerste oefensessie bezette de renstal met Ricciardo en Verstappen de eerste twee plaatsen. Ricciardo brak meteen al tijdens de eerste oefensessie het ronderecord in Monaco. Moeten we nog zeggen dat de bolides dit jaar een stuk sneller zijn dan vorig jaar?

1. D. Ricciardo Red Bull 01:12.126 36

2. M. Verstappen Red Bull 01:12.280 25

3. L. Hamilton Mercedes 01:12.480 34

4. S. Vettel Ferrari 01:13.041 40

5. K. Räikkönen Ferrari 01:13.066 38

6. C. Sainz Jr. Renault 01:13.456 40

7. V. Bottas Mercedes 01:13.502 39

8. S. Pérez Force India 01:13.717 39

9. R. Grosjean Haas 01:13.943 24

10. S. Sirotkin Williams 01:13.962 40

11. E. Ocon Force India 01:14.000 39

12. B. Hartley Toro Rosso 01:14.034 46

13. N. Hulkenberg Renault 01:14.134 38

14. P. Gasly Toro Rosso 01:14.240 38

15. S. Vandoorne McLaren 01:14.291 37

16. C. Leclerc Sauber 01:14.521 39

17. F. Alonso McLaren 01:14.637 16

18. L. Stroll Williams 01:14.782 43

19. M. Ericsson Sauber 01:15.206 39

20. K. Magnussen Haas 01:18.801 7

