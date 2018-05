Leerkracht, militair, spoorman en postbode zijn zwaar beroep

Leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs staan allemaal op de lijst met zware beroepen, dat zegt alvast de liberale vakbond VSOA. Werken in het kleuter, het beroeps en het buitengewoon onderwijs weegt wel zwaarder door dan in het middelbaar of in het lager onderwijs.