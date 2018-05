UCI-voorzitter vreest dat affaire-Froome niet opgelost raakt vóór de Tourstart

UCI-voorzitter David Lappartient, op bezoek in de Ronde van Italië, vreest dat er voor het begin van de Tour nog altijd geen beslissing zal zijn omtrent het “puffertjesprobleem” van Chris Froome. Deze laatste liet vorige herfst bij een controle tijdens de slotweek van de Vuelta meer dan de dubbele waarde van het astmamedicijn salbutamol optekenen dan toegestaan.

“Ik hoopte toen dat de zaak vóór de Giro achter de rug zou liggen”, gaf Lappartient toe bij de collega’s van Cyclingnews. “Ondertussen durf ik niet zeggen dat het tegen de start van de Tour in juli wél het geval zou zijn. Nochtans zou dat voor alle partijen de beste oplossing wezen. Zowel voor de renner in kwestie, zijn team, de wielerliefhebbers, de UCI als de organisatoren.”

Giro

Een paar weken geleden gingen al luide stemmen op om Froome de start te weigeren in de Italiaanse ronde. Dat riskeert straks dus ook het geval te worden in de aanloop naar de Tour. “Als er tegen dan nog altijd geen sanctie is, heeft hij reglementair het recht om te rijden, ook al zouden we dat liever anders zien”, aldus Lappartient. “De Tour heeft weliswaar een eigen reglement. Dat staat hen toe om renners in bepaalde omstandigheden de start te weigeren. Het lijkt me echter aangewezen dat een officiële instantie als de UCI dat soort beslissingen neemt in plaats van een organisator.”