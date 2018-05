Deze programma’s mag u niet missen op 24 mei

Vanavond krijgen we te zien welke duo’s zich plaatsen voor de finale van ‘Grillmasters’, toont Canvas hoe Rolling Stone het lijfblad van de hippiecultuur werd, en nodigt Ben Crabbé drie tafelgasten uit om de kwaliteiten van Rode Duivel Dries Mertens te fileren.

‘Grillmasters’: al grillend richting finale

Peter De Clercq en Seppe Nobels. Foto: Jan Van der Perre

Vanavond strijden de vier resterende duo’s voor een plek in de finale. Tijdens de laatste productproef vangen ze samen met Peter De Clercq zoetwaterforellen en gaan ze met Seppe Nobels ‘wild plukken’ in het bos. Terug aangekomen op de hoeve, staat er opnieuw vis op het menu. Bedoeling is om de zelf gevangen forel te bereiden in een uitgeholde boomstam. De twee Limburgse duo’s (de Nederlandse Limburgers Marc en Mario, en het duo Adel en Ivan) zijn nog steeds in de race. Aangezien er maar één duo moet vertrekken, zit er sowieso een Limburgs koppel in de grote finale.

‘Grillmasters’, VIER, 20.35 uur

‘Rolling Stone’: het blad dat de hippiecultuur een stem gaf

Foto: AFP

Het eerste deel van een tweedelige documentaire over het muziekmagazine dat onder leiding van de jonge, bevlogen Jann Wenner uitgroeide tot de stem van de Amerikaanse tegencultuur eind jaren zestig. In dit eerste deel tonen de documentairemakers hoe het blad de spreekbuis van de hippiecultuur werd, gaande van het druggebruik van The Grateful Dead over groupies tot Ike en Tina Turner. Ook de even briljante als lichtjes gestoorde schrijvers die het blad volpenden - Hunter S. Thompson, Annie Leibovitz en de piepjonge Cameron Crowe (later regisseur van ‘Almost Famous’) - komen aan bod, net als de eerste stapjes van Rolling Stone in de serieuze journalistiek.

‘Rolling Stone: Stories From The Edge’, Canvas, 22.40 uur

‘Wereldkampioenen’: niet Radja maar Dries

Foto: GMAX AGENCY

De aflevering over Radja Nainggolan als steunpilaar van de Rode Duivels - die normaal gezien vanavond op Eén te zien zou zijn - krijgen we begrijpelijkerwijze niet meer geserveerd, dus voert Ben Crabbé vanavond een andere voetbalheld op die België wereldkampioen kan maken: Dries Mertens. Ben nodigt Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck, Youri Mulder (zoon van en zelf voetbalanalist) en voetballiefhebber Otto-Jan Ham uit aan tafel om de grootse kwaliteiten van onze kleinste Duivel te fileren.

‘Wereldkampioenen’, Eén, 21.30 uur