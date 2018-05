Raket die vlucht MH17 neerhaalde, was van Russisch leger

Brussel -

De installatie waarmee de Buk-raket werd gelanceerd die vlucht MH17 fataal werd, is afkomstig van het Russische leger. De installatie was onderdeel van de 53e ‘anti aircraft missile brigade’ van de Russische federatie in Koersk. Dat heeft onderzoeker Wilbert Paulissen van het Joint Investigation Team (JIT) gezegd op een persconferentie in het Nederlandse Bunnik.