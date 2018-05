Chrissy Teigen vertelt iets te eerlijk over de complicaties van haar bevalling

Haar vruchtbaarheidsproblemen, haar postnatale depressie of haar moeilijke relatie met alcohol, niets blijft onbespreekbaar voor Chrissy Teigen. In een recente tweet benadrukte het model dat haar tweede bevalling stukken comfortabeler verliep dan haar eerste en daarbij schuwt ze met nogal expliciete details de controverse niet.

Enkele dagen na de bevalling van haar zoontje Miles heeft Chrissy Teigen zonder enig detail te schuwen wereldkundig gemaakt hoe zij haar twee bevallingen persoonlijk heeft ervaren. Zo benadrukte ze dat haar tweede bevalling blijkbaar een stuk comfortabeler verliep dan de eerste met de volgende woorden op Twitter: "Ik kan bevestigen dat het leven na de bevalling 90 procent aangenamer is wanneer je niet tot aan je anus opengescheurd bent. Miles: 1 punt. Luna: 0 punten."

I can confirm postpartum life is 90% better when you don't rip to your butthole. Baby boy: 1 point. Luna: 0 — christine teigen (@chrissyteigen) 20 mei 2018

Chrissy Teigen veroorzaakte met haar eerlijke post een heel resem aan reacties: toekomstige moeders reageerden nogal ontzet op dit nieuws, andere vrouwen noemden het dan weer "de beste vorm van anticonceptie ooit" en ervaringsdeskundigen bevestigden met veel plezier het leed dat ze zelf ondergingen tijdens hun bevalling.

I should not have read this pregnant with my first baby at 36.5 weeks. ???? — Sara (@saspear) 20 mei 2018

it makes me want to drink more wine and avoid having more kids — Jackie Carbajal (@jackiecarbajal) 20 mei 2018

Amen Sister! 76 stitches later... Baby #1 - 100! Babies #2&3 - priceless! Damn big heads! Best wishes! — Shalene Madden (@ShaleneMadden) 20 mei 2018

Enkele dagen geleden deelde Chrissy ook al deze eerlijke foto over het moederschap, waarop ze met ontbloot bovenlijf en met zwangerschapsondergoed op foto wordt vastgelegd. In haar armen houdt ze haar baby vast, in haar hand zijn flesje, en dat alles terwijl dochtertje Luna op een harp zit te tokkelen.