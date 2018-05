Christian Benteke wil absoluut naar het WK: “Samen in de spits met Romelu? Ja, dat kan”

Christian Benteke is opnieuw bij de selectie van de Rode Duivels. Nadat de spits in maart niet werd opgeroepen door Roberto Martinez behoort hij nu wel tot de 28 spelers die het wereldkampioenschap voorbereiden. “En ik ga er alles aan doen om bij de definitieve selectie van 23 te zijn.”

“Het was een opluchting dat ik dit keer wel bij de selectie zat nadat ik er in maart niet bij was”, zegt Christian Benteke. “Ik vernam mijn selectie via mijn vrouw, die de bekendmaking live heeft gevolgd. Ik ben fit en klaar om me te tonen. Ik ben blij, maar misschien was mijn familie nog wel gelukkiger. Ik heb al eens een WK gemist, in 2014 door een blessure, ze wilden het niet zien gebeuren dat me dit nog eens zou overkomen. Daarom ga ik nu alles geven om er ook effectief bij te zijn in Rusland.”

Toch was zijn niet-selectie in maart hard aangekomen. “Ik was toen teleurgesteld, ja. Maar de bondscoach heeft me gebeld in die periode en alles was duidelijk voor mij.”

Samen met Lukaku

De vraag is nu of Benteke straks ook bij de effectieve WK-selectie zit. Er moeten nog vijf spelers afvallen en momenteel zijn er drie diepe spitsen bij de selectie. “We zullen moeten zien of dat zo blijft. De evolutie van de blessure van Michy Batshuayi is daarin belangrijk. Maar ik heb een andere speelstijl dan de andere spitsen. Dat pleit misschien in mijn voordeel. Of ik kan samenspelen met Romelu in één ploeg? Dat denk ik wel. We hebben elk een andere stijl. We deden het al eens tegen de Verenigde Staten en dat ging goed. Dus waarom niet?”

Moeilijk seizoen

Benteke zal zich in dit trainingskamp moeten bewijzen, want met zijn seizoen bij Crystal Palace heeft hij weinig indruk gemaakt. Hij scoorde slechts drie keer. “Dit was mijn eerste seizoen dat ik het moeilijker had. Bij Liverpool heb ik ook wel eens wat minder gespeeld, maar toen bleef ik scoren. Maar desondanks voel ik me goed bij Crystal Palace. Waarom mijn seizoen lastig was? We begonnen met een trainer die in een andere stijl speelde (Frank de Boer wilde spelen volgens de Hollandse school, niet echt het voetbal waarin Benteke zich goed voelt, red.). Het begin was lastig voor mij en dat heb ik het hele seizoen meegedragen. Het was een moeilijk seizoen voor de hele ploeg. En dan is het moeilijk als aanvaller om je erboven te plaatsen. Ik heb altijd hard gewerkt, speelde degelijke wedstrijden, maar de goaltjes ontbraken. Dat het niet goed liep was een mix van verschillende dingen: vertrouwen, de ploeg die niet zo goed speelde,...”

Wereldkampioen worden

Maar als Benteke uiteindelijk mee mag naar het WK, mikt hij op het allerhoogste. “Ik sluit me aan bij de spelers die zeggen dat we wereldkampioen willen worden. Met onze selectie kan je moeilijk het tegendeel gaan vertellen. We zijn allemaal erg gemotiveerd om er het beste van te maken.”