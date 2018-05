KRC Jeugd U17 wint Puskas-Suzuki cup in Hongarije

Genk -

De U17 van KRC Jeugd neemt de beker mee naar huis van de Puskás - Suzuki cup in Hongarije. Het tornooi werd georganiseerd door Puskás Akadémia FC. Dit is een Hongaarse voetbalclub uit Felcsút. De club werd in 2005 opgericht en is vernoemd naar Ferenc Puskás. De club is gericht op jeugdvoetbal en er is een nauwe samenwerking met Videoton FC.