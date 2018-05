Stoffel Vandoorne rijdt GP van Monaco met 'speciale' helm

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zal tijdens het raceweekend in Monaco, dat vandaag van start gaat, met een bijzondere racehelm rijden.

F1-piloten werken het volledige F1-seizoen af met hetzelfde helmontwerp, dat is om de herkenbaarheid van de rijders te vergroten en is bij reglement vastgelegd. Hoe groot die herkenbaarheid nog is na de introductie van Halo op de F1-bolides, daarover kan uiteraard gediscussieerd worden.

Wel is het zo dat rijders nog beperkt mogen afwijken wat hun helm ontwerp betreft, of dat ze één race per seizoen een ander helmontwerp mogen hanteren. Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne vormt zijn 'thuisrace' in Monaco een ideale gelegenheid om met een aangepast helmontwerp te rijden.

Achteraan Vandoorne zijn helm vinden we uiteraard de naam 'Monaco' terug met daarbij een set pokerkaarten en pokerchips. Ook de initialen 'SV' van Stoffel Vandoorne en de namen van enkele belangrijke bochten op het circuit vinden we terug. Bovenop de helm zien we opnieuw een grote pokerchip met het cijfer 2, het startnummer van Vandoorne.

Nu nog hopen dat Vandoorne in Monaco meer geluk kent dan in Spanje, waar hij moest opgeven door technische problemen. Maar draait het tijdens de GP van Monaco niet altijd een beetje om geluk? Net als in het spel?

