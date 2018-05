Het is ons ingepeperd om met twee woorden te spreken. Met het duo “dank” en “u” lukt dat kennelijk niet zo vlot. Dat is zo in acht talen die onderzoekers doorlichtten. Maar ondankbaar zijn we nu ook weer niet.

Benny Neyman, die kon er wat van. Die zong in één enkele zin: “Het was fijn, bedankt, tot ziens” (uit de hit ‘Vrijgezel’). Dat was dan ook een charmezanger. Een paar vriendelijke woorden hier en daar ...