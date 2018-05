Voerde prins Harry enkele dagen voor zijn huwelijk nog een laatste emotioneel telefoongesprek met zijn ex?

Volgens het tijdschrift Vanity Fair zou prins Harry enkele dagen voor zijn huwelijk een emotioneel telefoongesprek gevoerd hebben met zijn ex Chelsy Davy. Na een knipperlichtrelatie van zeven jaar stierf de relatie tussen Prins Harry en Chelsy Davy uiteindelijk een stille dood, omdat de blondine geen leven op het publieke toneel wilde.

De twee belangrijkste exen van prins Harry, Cressida Bonas en Chelsy Davy, kregen een plaatsje toebedeeld op de kerkbanken tijdens de huwelijksplechtigheid In Windsor Castle, maar enkele dagen voor de ceremonie zouden prins Harry en Chelsy Davy een laatste, emotioneel telefoongesprek gevoerd hebben. Dat meldt althans het tijdschrift Vanity fair.

Een vriend van de familie vertelde Vanity Fair het volgende over het telefoongesprek: "Het was hun allerlaatste gesprek, een afscheidsgesprek waarbij ze allebei erkenden dat prins Harry verder zou gaan met zijn leven. Chelsy reageerde erg emotioneel, ze was helemaal in tranen en ging bijna niet naar het huwelijk."

Met de blonde Chelsy beleefde prins Harry zijn meest serieuze relatie voor Meghan Markle. Ze hadden een knipperlichtrelatie van 2004 tot 2011 en de blonde Zimbabwese vergezelde de prins op talrijke publieke evenementen. Zo was ze uitgenodigd op de zestigste verjaardag van prins Charles, ontmoette ze de Britse Queen op een huwelijk en was ze zelfs uitgenodigd op het trouwfeest van prins William en Kate Middleton.

Volgens de Britse tabloids kwam het koppel tijdens de zomer van 2015 nog een laatste keer terug samen. Ze zouden toen uit het oog van de media in Afrika tijd met elkaar doorgebracht hebben. Uiteindelijk zou de relatie toch opnieuw niets zijn geworden, omdat Chelsy sterk gekant was tegen een leven op het publieke toneel.