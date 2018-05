Neos op bezoek in GreenVille en het NAC

Houthalen-centrum

Houthalen-Helchteren - In het kader van de actie 'Ken je gemeente' stond er voor Neos op 18 mei een bezoek aan twee merkwaardige gebouwen in hun eigen gemeente Houthalen-Helchteren op het programma.

Zo werd er om 10 uur afgesproken aan de ingang van GreenVille, het oude mijngebouw met een van de Cleantech ambassadeurs die de Neos-leden meteen op het gelijkvloers onderdompelde in de geschiedenis van Houthalen en zijn mijnverleden. Dit was de start van de industriële activiteiten in Houthalen. GreenVille en de Cleantech-activiteiten hebben hieraan hun ontstaan te danken. Menige tentoongestelde werktuigen en foto’s riepen bij velen van de bezoekers herinneringen op uit hun jeugd.

Van daaruit ging het naar het eerste verdiep waar de Neos-leden een blik kregen op de toekomst van het gebruik van grondstoffen en energie. Na deze rondleiding werden ze vergast op een maaltijd in de bedrijfskantine van GreenVille, die bereid werd door de mensen van de Wroeter. Deze alternatieve maaltijd met soep, kip en rijst was zeer lekker.

Om 14 uur werden leden verwacht in het NAC, het nieuwe gemeentehuis. Daar kregen ze een zeer kundige uitleg kregen van hun gids. Zo kregen ze een beeld van de gebruikte bouwmaterialen, groendaken, isolatie en het feit dat het gebouw bij opening het laagste EPC voor een openbaar gebouw had op dat ogenblik. Afsluiten deden ze in de Pastorie, de bistro van het NAC, waar ze met koffie en taart konden napraten.