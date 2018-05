Gooi die leggings maar aan de kant, sporten kan voortaan ook in een jurk

Vrouwen verschijnen meestal niet in een jurk op de yogamat of op de sportbaan, maar daar wil een Amerikaanse producent van sportkledij nu verandering in brengen. Om vrouwen voldoende bewegingsvrijheid te bieden, is de jurk voorzien van een ingebouwde body.

Naast het tennisveld duiken rokjes en jurken niet meteen op in fitnesscentra of sportbanen. De Amerikaanse sportkledijproducent Outdoor Voices ziet dit in de toekomst echter graag anders en bracht daarom de 'Exercice Dress' op de markt. De minimalistische jurk is gemaakt uit elastisch, zweetbestendig materiaal en is voorzien van een ingebouwde bodysuit, waardoor sportende vrouwen voldoende bewegingsvrijheid krijgen.

Volgens CEO Tyler Haney is de jurk geschikt voor allerhande sportieve activiteiten waarbij je in het rond beweegt, zoals danslessen, aerobics en fitness ... "Outdoor Voices vertegenwoordigt sportieve, sterke en vrouwelijke vrouwen, dus wilden we graag een silhouette creëren met hetzelfde gebruiksgemak als leggings. Een vrouwelijk alternatief als het ware", verklaarde Tyler Haney in het tijdschrift Instyle.