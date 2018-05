In deze kleine Airbnb heeft Thomas Markle naar het huwelijk van zijn dochter gekeken

De eigenares van een Mexicaanse Airbnb heeft onthuld dat Thomas Markle (73) vorig weekend in haar residentie heeft doorgebracht. Op een klein televisietoestel zag de vader van Meghan Markle er - helemaal alleen - hoe zijn dochter in het huwelijk trad met prins Harry.

Even was er nog wat twijfel, maar uiteindelijk raakte bekend dat Thomas Markle, de vader van Meghan, het huwelijk van zijn dochter niet zou bijwonen. Zijn beslissing kwam er na de rel rond een geënsceneerde fotoreeks, waarop te zien was hoe hij zich voorbereidde op het huwelijk van zijn dochter. Hij zou zich tegen betaling hebben laten fotograferen door paparazzi terwijl hij een kostuum voor de bruiloft paste. Maar Markle kampte ook met gezondheidsproblemen en het was voor hem uiteindelijk onmogelijk om naar Londen af te zakken.

Thomas Markle kwam donderdag rechtstreeks van het ziekenhuis, waar hij een hartoperatie had ondergaan, toen hij incheckte in het bescheiden huisje in Baja Malibu, Tijuana, dat voor amper 26 euro per nacht op Airbnb aangeboden werd.

Foto: Airbnb

Foto: Airbnb

“Een vriendin had hem opgepikt aan het ziekenhuis en zette hem bij mij af”, aldus gastvrouw Charlotte Jane. “Ze zei dat hij op zoek was naar een rustige plek voor hem. Ze zorgde goed voor haar vriend.”

“Ik zei dat het last-minute was en dat ik nog wat lakens moest vervangen en zo, maar hij zei dat dat niet erg was. Hij zocht gewoon een plek waar hij even kon uitrusten. Hij was erg, erg bescheiden.”

Toch wilde vader Markle het huwelijk van zijn dochter niet missen. “De eerste vraag die hij stelde, was ‘Is er een tv om het huwelijk te kunnen volgen?’”

Foto: Airbnb

Foto: Airbnb

Vader Markle bleef uiteindelijk tot maandagochtend in de Airbnb. “Toen hij wegging, zei ik dat ik naar het huwelijk gekeken had en vond dat zijn dochter er prachtig uitzag. Hij bedankte me en zei dat hij er net zo over dacht. Hij zei dat de trouw prachtig was.”

“Ik nodigde hem nog uit voor een brunch met enkele vrienden, maar hij weigerde. Hij was echt bang om gefotografeerd te worden.”

De vier nachten kostten Thomas Markle amper 105 euro, maar de verhuurster vond de bekende gast een duidelijk een reden om die prijs drastisch op te voeren. Wie het huisje nu wil boeken, is voor één nacht maar liefst 481 euro kwijt. “If it’s good enough for royalty. It made history”, klinkt de beschrijving nu.

Foto: Airbnb