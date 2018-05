Vogue wordt beschuldigd van bewerkte coverfoto, maar covermodel Rebel Wilson springt in de bres

De cover van Vogue Australia zorgde voor flink wat beroering op sociale media. Lezers dachten dat het magazine de coverfoto van Rebel Wilson bewerkt had om haar er slanker te doen uitzien, maar de comédienne kwam uiteindelijk zelf met een verklaring op de proppen. "Voor de foto at ik één maand lang gezond en begon ik te sporten, onmiddellijk na de fotoshoot at ik brownies."

Rebel Wilson heeft van zich laten horen nadat haar coverfoto voor Vogue Australia op sociale media heel wat negatieve feedback kreeg. Gebruikers dachten dat het magazine haar foto's bewerkt hadden om haar een slanker uiterlijk te geven en dat ze opzettelijk in verhullende kledij werd aangekleed, maar volgens de commédienne blijkt daar uiteindelijk niets van aan.

I never would’ve thought this element would be added to my life: Vogue Covergirl. This was such an amazing experience, thank you Vogue Australia and to all the designers and stylists who worked on this shoot! June issue @vogueaustralia on sale May 28th x ??: @nicolebentleyphoto pic.twitter.com/CqV0FSrMPu — Rebel Wilson (@RebelWilson) 22 mei 2018

Op Twitter reageerde de Australische commédienne persoonlijk op een ontgoochelde tweet van een fan: "De foto is niet 'afgeslankt'. Voor de foto genomen werd, at ik één maand lang gezond en begon ik te sporten, onmiddellijk na de fotoshoot at ik brownies."