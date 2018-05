Wanneer is het tijd om je beha te vervangen?

Zijn de beha'sin jouw lingerielade nog in goede toestand? Met de soldenperiode in zicht is het misschien wel nodig om ze even te inspecteren en 'versleten' exemplaren de prullenbak in te gooien. Maar hoe weet je nu of jouw beha's toe zijn aan vervanging? Sandra Dedecker van Chantelle Lingerie vertelt je waar je precies op moet letten.

Iedereen heeft ongetwijfeld nog één of meerdere beha's rondslingeren die niet meerdoor de beugel kunnen. Nochtans is het dragen van een 'versleten' beha niet zo'n goed idee als je je borsten de nodige ondersteuning wil geven. Ook Sandra Dedecker, productmanager bij Chantelle Lingerie, waartoe lingeriemerken Chantelle, Passionata, Chantal Thomass en Femilet behoren, is dezelfde mening toebedeeld. Wij vroegen haar waarop je moet letten.

Hoe weet je of je beha aan vervanging toe is?

"Het hoofddoel van je beha is het bieden van steun. Zodra je beha je niet langer de nodige ondersteuning geeft, is het met andere woorden tijd om je beha te vervangen," benadrukt Sandra Dedecker. "Let er op dat je rugpand niet naar boven beweegt en horizontaal op je rug rust. Je vingers mmag je niet tussen het voorpand kunnen stoppen en dat voorpand moet comfortabel op je borstbeen leunen. De schouderbandjes mogen niet van je schouders zakken. Na een tijdje voel je niet alleen, maar zie je ook dat er beschadigingen zijn." Hierbij wenst Dedecker nog een kleine kanttekening te maken. "We gaan er hier wel vanuit dat je meteen de juiste behamaat mee naar huis hebt genomen. Helaas hebben cijfers in het verleden al aangetoond dat zowat 70 tot 80 procent van alle vrouwen niet de juiste behamaat draagt."

Hoe kan je de levensduur van je favoriete beha verlengen?

Zorg dragen voor je beha's is van het grootste belang als je je favoriete exemplaren zo lang mogelijk wil dragen. "Beha's moet je met de nodige zachtheid behandelen," aldus Sandra Dedecker. "Stop ze in een wasnetje in de wasmachine, zodat de beugels niet beschadigd raken, kies voor een wasprogramma voor 'fijne was' en was ze nooit op warmere temperaturen dan 30°C. Leg ze na het wassen plat op een wasrekje te drogen en berg ze tenslotte netjes op in je lingerielade. Voorkom bij beha's met voorgevormde cups zeker dat ze geplet worden, vooral als je ze in je reiskoffer inpakt, om blijvende deuken te vermijden. Vouw ze met de cups over elkaar, zodat ze hun vorm optimaal behouden. Bij niet-voorgevormde cups speelt dit minder een rol. "