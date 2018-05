IKEA roept 90-tal fietsen terug in België

Brussel - De Zweedse meubelwinkelketen Ikea roept wereldwijd Sladda-fietsen terug omwille van problemen met de aandrijfriem. Die kan plots breken, waardoor de fietser kan vallen. In België werden er ongeveer 90 van die fietsen verkocht, zegt woordvoerster Annelies Nauwelaerts. Klanten krijgen hun geld terug, een alternatief heeft Ikea voorlopig niet.

De traditionele fietsketting is bij de Sladda-fietsen vervangen door een aandrijfriem. Die blijkt echter niet onfeilbaar. Er kwamen wereldwijd elf meldingen binnen van problemen, waarvan er twee leidden tot lichte verwondingen, aldus Ikea. In België was er volgens Nauwelaerts geen melding.

Ikea roept “uit voorzorg” alle Sladda-fietsen terug en vraagt klanten “met aandrang” om de fiets niet meer te gebruiken. “Zowel de fiets als de accessoires die specifiek voor Sladda werden ontworpen, worden volledig terugbetaald”, luidt het. Er is nog geen oplossing voor het probleem met de aandrijfriem en Ikea verkoopt ook geen andere fietsen, dus klanten zullen elders een alternatief moeten zoeken.

Meer informatie op www.ikea.be of op het nummer 0800-15.003.