Wim De Vilder springt uit vliegtuig voor het goede doel: “Prachtig, maar toch blij dat ik beneden ben”

Sommigen hebben er veel voor over om zich in te zetten voor het goede doel. Wim De Vilder is één van hen. Ondanks dat de nieuwslezer van ‘Het Journaal’ last heeft van hoogtevrees en controledrang, laat hij zich nu toch voor ‘Iedereen Tegen Kanker’ vallen uit een vliegtuig.

Samen met zijn instructeur mocht hij vanop vier kilometer hoogte naar beneden storten. “Ik denk vooral dat mijn controledrang mij parten zal spelen wanneer ik in het vliegtuig zit en mij door dat gat moet laten vallen”, vertelde De Vilder voor zijn sprong. “Dat is het moment waarop ik mijn hart zal voelen bonken in mijn keel.”

Na een kleine minuut in vrije val, werd de parachute geopend en stond de nieuwsanker weer veilig en wel op de grond. Een geweldige ervaring voor de nieuwslezer, al doet zijn eerste reactie na de parachutesprong vermoeden dat het bij deze ene keer zal blijven. “Het is prachtig boven, maar ik ben toch blij dat ik beneden ben. Eén keer is goed.” In totaal bracht zijn sprong 2.000 euro op.