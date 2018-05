Alonso: "McLaren gaat met haar updates de juiste richting uit"

Als we Fernando Alonso, de teamgenoot van onze landgenoot Stoffel Vandoorne, mogen geloven dan gaat het met McLaren de juiste richting uit en is het op weg om het gat met de drie topteams te dichten. Tegelijkertijd laat hij ook blijken dat er momenteel geen excuses meer zijn.

Na drie jaar met de vinger naar motorleverancier Honda te wijzen voor de slechte prestaties, hoopt McLaren dit jaar de aansluiting te vinden met de beste teams op de grid. Maar na de eerste races was al snel duidelijk dat hun bolide de snelheid mist over één ronde. Het gemiddelde verschil met de snelste tijd tijdens de kwalificatie is een pijnlijke 2,360 seconde.

Twee weken geleden was het verschil tijdens de kwalificatie voor de GP van Spanje 1,548 seconde, nadat het team een heel pakket aan updates meebracht. Het verschil met het snelste Renault-aangedreven team, Red Bull, was in Barcelona dan weer 0,905 seconde, wat de uitdaging voor McLaren nog maar eens benadrukt.

Ondanks het verschil is Alonso optimistisch over het nieuwe pakket. Hij vindt dat het team op de goede weg is, maar dat het de plicht van zijn team is om het gat met Red Bull te dichten.

Het is aan ons

"Het zal van ons afhangen", vertelt Alonso. "Het is niet zoals in het verleden, met Honda, toen we een mix nodig hadden van verschillende dingen om het juist te hebben. We kwamen tekort op vlak van betrouwbaarheid, racesnelheid, mechanische grip... Er waren heel wat dingen die we moesten oplossen. Nu weten we dat we dezelfde krachtbron hebben als Red Bull, waardoor het nu aan ons is om het gat met hen te dichten met de ontwikkeling van het chassis."

"We zijn erg gemotiveerd om dit te doen", klinkt Alonso strijdvaardig. "We zijn op de goede weg. Het nieuwe pakket geeft ons wat we verwachtten. Dat geeft ons dan ook meer vertrouwen voor de komende updates voor de volgende races. Ik kijk er naar uit om te zien tot wat we nog in staat zijn dit seizoen. We moeten punten scoren op zondag en dat hebben we dit seizoen al goed gedaan."

Teambaas Eric Boullier gaat akkoord met zijn rijder en zegt dat McLaren nu vooral moet blijven verbeteren met nieuwe updates om zo het gat met de snelste wagens te sluiten.

We hebben een referentie

"Zoals Fernando zei weten we wat er ons te doen staat", aldus Boullier. "Dit jaar hebben we enkele teams als referentie. We zijn hard aan het werk, maar we hebben nog een lange weg te gaan."

"Het weekend in Barcelona was een nieuwe stap in de juiste richting, maar ook tijdens elke volgende race brengen we nieuwe onderdelen. Het gaat niet om één magisch pakket aan updates, maar wel om het stap voor stap verbeteren van de prestaties, het hele seizoen lang. Dat is wat elk team doet. We moeten dan ook harder werken dan de andere teams om te staat waar we willen staan."

