Nieuwslezeres Hanne Decoutere (38) opgenomen in ziekenhuis

‘Het Journaal’-anker Hanne Decoutere (38) is opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de trainingen voor het programma ‘Hanne Danst’ bleek dat er een scheurtje in haar meniscus zat. Ze zal een tijdlang moeten revalideren, maar volgens de VRT “komt haar droom niet in het gedrang”.

Het nieuws was al een tijdje bekend: na Thomas Vanderveken die in ‘Thomas Speelt het Hard’ werd klaargestoomd voor een pianoconcerto, is het nu aan nieuwsanker Hanne Decoutere. In het Canvas-programma ‘Hanne Danst’ zal ze weer aanknopen met haar verleden als danseres om in februari op te treden met Ballet van Vlaanderen.

Tijdens de intensieve trainingen heeft de nieuwslezeres een scheurtje in haar meniscus opgelopen, laat de zender weten via Twitter. “Hanne moet nu een tijdje revalideren”, luidt het. “Haar droom komt niet in het gedrang.”

Op een foto bij de tweet ligt Hanne in een ziekenhuisbed met een ingezwachteld been. Thomas Vanderveken komt haar met een bosje bloemen een hart onder de riem steken.