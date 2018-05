Saartje Vandendriessche: “Ik ben een beest in bed: krachtig en met power”

Presentatrice en actrice Saartje Vandendriessche heeft haar ziel blootgelegd in het bed van James Cooke. Tijdens ‘Bedgeheimen’ in ‘Gert Late Night’ vroeg hij haar onder meer of ze ooit lesbische gevoelens heeft gehad.

“Jij zou zo echt een goeie pot kunnen zijn”, beweert James. Vandendriessche ontkent dat ze ooit zulke gevoelens had, maar vertelt wel dat ze ooit testte hoeveel “lesbo” er in haar zat, toen ze moest draaien op een “lesbiennefuif”. “En euh… veel. Ik had ook heel veel succes bij de meisjes. Ik kreeg het toen soms ook echt warm. Amai, als die nu nog dichter komt, dan ga ik echt zweten.”

Naar eigen zeggen is Saartje Vandendriessche ook een beest in bed. “Krachtig en met power.” Maar noem haar geen vrouw met ballen, alstublieft. “Daar word ik echt mottig van.”