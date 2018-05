Steven Defour liep in februari een knieblessure op die het gevolg was van slijtage. De 52-voudige international (2 doelpunten) wist toen al dat hij wellicht het WK zou missen, maar werkte nog naar het tornooi toe. Nu hij zijn tweede WK definitief op zijn buik mag schrijven, wil hij zich vooral op zijn club richten en de perioden van het interlandvoetbal gebruiken om te rusten. Ondanks zijn blessure lichtte Burnley de optie in zijn contract voor nog twee extra seizoenen. Een gebaar dat hij ten zeerste kon appreciëren. Bovendien gelooft Defour niet dat hij straks, als hij 34 jaar is, nog een WK zal spelen.

Aandacht voor Radja

Na de niet-selectie voor het WK in Rusland wilde Defour het afscheid aankondigen, maar de heisa rond het passeren van Nainggolan gooide roet in het eten. De beslissing lijkt echter genomen en verwacht wordt dat Defour er niet op terugkomt. Defour is al sinds zijn zestiende profvoetballer en ging bij blessures meermaals door de pijngrens.

De geboren Mechelaar debuteerde onder bondscoach René Vandereycken bij de Rode Duivels in juni 2006 tegen Saudi-Arabië op 18-jarige leeftijd. Defour speelde zijn laatste interland in november 2017 tegen Japan. Bondscoach Roberto Martinez rekende op hem voor dit WK. Tot die onfortuinlijke blessure daar anders over besliste.

Na het WK zou Roberto Martinez, die vorige week zijn contract als bondscoach verlengde, wel eens met een gewijzigde groep Rode Duivels aan de slag moeten. Marouane Fellaini (30) en Vincent Kompany (32) kondigden ook al hun afscheid aan (hoewel Kompany daarover achteraf twijfel zaaide), terwijl ook Jan Vertonghen (31), Thomas Vermaelen (32), Laurent Ciman (32), Mousa Dembélé (31), Dries Mertens (31) en Simon Mignolet (30) de kaap van 30 jaar zijn gepasseerd.