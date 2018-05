“Papa in leven houden kostte 4.000 euro per week”

Sint-Truiden/Bilzen“Mevrouw De Block, geef me alstublieft mijn medicijn tegen kanker.” Die emotionele oproep doet Marc Wouters (67), nadat hij het bericht kreeg dat zijn peperdure wondermedicijn tegen myelofribose, een zeldzame bloedziekte in het beenmerg, niet meer wordt terugbetaald. Zijn smeekbede raakt een gevoelige snaar bij twee Limburgse families die een dierbare verloren aan de ziekte. “De medicijnen om papa te helpen lagen thuis in de kast. Maar als we ze toedienden, kostte ons dat 4.000 euro per week”, zegt Nadine Debusscher uit Sint-Truiden, de dochter van Louis, die vorig jaar overleed.