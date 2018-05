Zaterdag vindt in Beringen de derde wedstrijd plaats van de UCI-wereldbeker cyclobal. Twee teams van de organiserende thuisclub HZG Beringen wagen hun kans tegen de Neymars en Ronaldo’s van het Europese cyclobal. Brecht Damen (28) en Niels Dirikx (28) mikken zowaar op een plek in de halve finales. Dirikx: “Nooit was de kans om in de halve finale te geraken zo groot.”