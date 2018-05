Veel spanning in poule 2, waar nu al geen maximum meer op de tabel prijkt. Park heeft z’n vrije speeldag er al op zitten en neemt het vanavond op eigen veld op tegen Liedekerke (Vl.-Brabant), de tweede in de stand. “Aangezien wij het in Wielsbeke zeer lastig hebben gehad en Liedekerke een betere ploeg zou zijn, verwacht ik me aan een moeilijke wedstrijd”, blikt Park-coach Mertens vooruit.