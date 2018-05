Drama op de stip na straffe comeback(s)

Zulte Waregem is de tegenstrever van KRC Genk zondagavond (18 uur) in de Europese barrage. In een knotsgekke finale van play-off 2 kwam Essevee gisteravond met een mannetje minder tot twee keer toe langszij tegen een onvolwassen Lokeren (2-2). In de strafschoppen-reeks stopte doelman Bossut de elfmeter van Skulason en trapte Marecek over, waardoor Zulte Waregem een pre-Europese trip naar Genk uit de brand sleepte.