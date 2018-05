“Misschien is Voerense lynx wel een ontsnapte Canadese exoot”

VOERENHet filmpje van de lynx in Voeren blijft de gemoederen beroeren. Zo zijn niet alle biologen overtuigd dat het dier op de beelden wel degelijk een lynx is. “Misschien gaat het wel om een Canadese exoot en hebben we hier te maken met een ontsnapt dier”, oppert specialist Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Brussel. “We hebben nooit beweerd dat we 100 procent zeker zijn dat het hier om een lynx gaat”, pareert Jan Loos van Landschap vzw.