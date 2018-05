BristoLBerlinah Wallace (48), de Britse vrouw die haar ex Mark Van Dongen met zoutzuur overgoot, is door de rechtbank in Bristol veroordeeld tot een levenslange celstraf. Dat komt in Groot-Brittannië neer op 24 jaar cel. Na 12 jaar kan Wallace wel al een aanvraag indienen om vervroegd vrij te komen. “Veel te weinig, maar ik zal ermee moeten leren leven”, zegt de vader van het slachtoffer.