KRC Genk speelt tegen Zulte Waregem voor Europees ticket

Zulte Waregem speelt komende zondag voor een plaats in de voorrondes van de Europa League tegen Racing Genk. Essevee, dat al voor rust met z’n tienen kwam te staan na rood voor Theo Bongonda, was in de finale van Play-off 2 na strafschoppen (4-3) te sterk voor Lokeren. Na 120 minuten stond het 2-2 na goals van José Cevallos (89’) en Lukas Marecek (96’) voor de bezoekers, en Davy De fauw (90+3’) en Ivan Saponjic (114’) voor de thuisploeg.

Deel één van de eerste helft mogen we gerust overslaan. Beide ploegen hadden het lastig met de kleddernatte grasmat. Afremmende ballen, wegglijdende spelers, alles wat u wil. Eén keer moest Bossut al heel vroeg ingrijpen op de diep gestuurde De Ridder. Voor het overige was Essevee baas, Lokeren zette een blok neer.

Na 25 minuten sloeg de motor van Zulte Waregem aan. Doelman De Wolf voelde zich – en dat mag u letterlijk nemen – als een vis in het water. Hij onderscheidde zich met een driedubbele redding en een snoekduik op de kopbal van Olayinka. Essevee had altijd op voorsprong moeten staan, maar dan geschiedde het onheil. Na een afvallende bal dook Bongonda in een duel en vloog hij met studs op het bovenbeen van Miric: rood. Begrijpelijk, want de intensiteit lag veel te hoog en onbegrijpelijk wat Bongonda daar bezielde. Zelfs de VAR greep niet in, simpelweg omdat Delferière het goed had gezien.

Kaya opgeofferd

Het aanvallend ingestelde Zulte Waregem moest herbronnen met tien. Toch was Essevee gevaarlijk via een vrije trap van Kaya. De Wolf loste, maar belette dat Baudry kon binnentikken.

Dury paste zijn systeem aan en schakelde over naar drie centrale verdedigers, Kaya was het kind van de rekening. Met nog een kwartier op de klok oogde Essevee leeggespeeld. Het kampeerde voor de eigen zestien. Lokeren kwam ook niet tot grote kansen.

Net voor affluiten kregen de bezoekers nog een licht toegekende vrije trap. Cevallos trapte onder de muur de 0-1 binnen.

Einde wedstrijd, denk je dan. Maar niets was minder waar. Essevee kreeg op zijn beurt ook een licht toegekende vrijschop. Davy De fauw maakte gelijk. In de verlengingen zorgde Lukas Marecek dan wel voor de Lokerse winner. Dat dacht iedereen. Tot Ivan Saponjic voor een tweede terugkeer zorgde. Strafschoppen dus. En daarin was Essevee de sterkste. Nadat bij Lokeren Skulason en Marecek misten, en bij Zulte alleen De fauw, kon topschutter Harbaoui het bij de tiende en laatste penalty afmaken. De Tunesiër faalde niet.

Duel tegen Genk

Zondagnamiddag (14u30) staat het laatste competitieduel van dit seizoen op het programma. KRC Genk, de nummer 5 van play-off 1, speelt dan gastheer voor Zulte Waregem. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

AA Gent start als nummer 4 van play-off 1 in de derde (en voorlaatste) voorronde. Anderlecht, derde in play-off 1, is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Kampioen Club Brugge vertegenwoordigt België volgend seizoen in de poules van de Champions League. Ook vicekampioen Standard kan aantreden op het kampioenenbal maar moet dan wel twee CL-voorrondes overleven. Bij verlies gaan de Rouches aan de slag in de groepsfase van de Europa League.