Lanaken - In Schimmert, een dorpje in Nederlands-Limburg op zo’n twintig kilometer van Lanaken, woedt woensdagavond een grote brand in een boerderij. Tot in Lanaken is de rookpluim te zien.

De brandweer is met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen die uit het dak slaan te blussen. Omwonenden die last hebben van stank- of rookoverlast wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Onze nieuwsjager in Smeermaas kon deze foto maken. Foto: Nol Roberts