5 manieren om je witte blouse anders te dragen

Draag jij jouw witte blouse altijd in een jeans of kokerrok? Zonde, want je kan er zoveel meer mee dan dat! Probeer hem eens een andere functie te geven door ‘m juist nonchalant in plaats van elegant te dragen. Wij geven enkele tips.

1. Half en half

Stop je wit hemd niet altijd volledig in je broek maar hou de onderste twee knoopjes open en stop één helftje in je broek. De andere helft laat je erover hangen voor een ‘net uit je bed’ look.

2. In je salopet

Draag in plaats van een T-shirt ook eens een witte blouse onder je jeanssalopet. Leuk voor strandfeestjes of voor op een festival.

3. Als crop top

Heb je een witte blouse die nogal oversized valt? Leuk! Leg onderaan een knoop in de twee flappen en maak er een cropped hemdje van.

4. Omgekeerd

Eentje voor de durvers: draag je hemd achterstevoren. Fashionista’s doen het ook en door bovenaan maar twee knoopjes vast te doen en de rest open te laten hangen, creëer je een mooie rugdecolleté.

5. Als verleidelijke jurk

Valt je hemd lang genoeg? Durf hem dan eens dragen als jurk. Niet meteen iets om mee naar het werk te gaan, maar op een zomerreis ideaal.