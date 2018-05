Instant slank: met deze kledingtips verlies je enkele kilo's

Beland je vaker in je zetel dan in de fitness? Niet erg, ook met de juiste kleren kan je heel wat kilo’s wegwerken. Dit zijn de sluwste trucjes.

1. Ton-sur-ton

Als je boven- en onderaan dezelfde kleur draagt, verlengt dit je lichaam en word je automatisch slanker. Dat komt omdat je silhouet niet verstoord wordt door bruuske kleurschakeringen. Langere benen creëer je door schoenen in dezelfde kleur als je broek te dragen. Tijdens de zomer hebben nude pumps bij blote benen hetzelfde effect.

2. De juiste beha

Een goede beha is een must. Eentje die te klein is, zorgt ervoor dat je figuur op een slechte manier wordt geaccentueerd. Met een goed passende beha die je borsten vorm geeft en lift, wordt je taille beter zichtbaar en lijk je automatisch slanker.

3. Verslank met een halsketting en oorbellen

Een lange halsketting in combinatie met een V-hals zorgt voor een verticale lijn door jouw silhouet waardoor je bovenlichaam optisch langer en slanker lijkt. Ook lange oorbellen in combinatie met een hoge paardenstaart zijn een GO.

4. Draag geen prints

Kledij zonder patronen slankt meer af. Vermijd zeker op je probleemzone een drukke grote print. Die creëren immers extra volume. Als je toch een patroontje wil, ga je best voor verticale strepen - één van de zomertrends overigens.

5. Flared jeans met hoge taille

Een donkere flared jeans sluit mooi aan op de bovenbenen en loopt vanaf je knie wijder uit. Kies er eentje tot op de grond en draag er pumps onder voor een extra verlengend effect. Zeker met een hoge taille die je buikje wegsteekt en T-shirt dat je erin draagt, zorgt dit ervoor dat je slanker lijkt.